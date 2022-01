Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Kennzeichendiebstähle in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Zwei Kennzeichendiebstähle von Fahrzeugen, die auf der Dr. Goldenbogen-Straße geparkt waren, sind der Polizei am Montag (17. Januar) gemeldet worden. Die Diebe entwendeten die hinteren Kennzeichen ME-SN1980 und GM-FS3003 zwischen 9 Uhr am Sonntag und 16.30 Uhr am Montag. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

