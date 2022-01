Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Gummersbach (ots)

In der Moltkestraße ist zwischen Donnerstag (13. Januar) und Dienstag (18. Januar) in ein Verwaltungsgebäude eingebrochen worden. Zwischen 10 Uhr am Donnerstag und 6.30 Uhr am Dienstag hebelten Unbekannte ein Fenster zu den Büroräumen auf. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

