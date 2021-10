Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gestohlenen Roller beschädigt und zurückgelassen

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (1. Oktober 2021) zwischen 19:00 Uhr und kurz vor Mitternacht einen Roller aus dem Carport eines Hauses an der Straße Am Wasserturm entwendet. Da der Motorroller der Marke Piaggio aber mit einem Lenkradschloss gesichert und nicht fahrbereit war, ließen sie ihn in einem Gebüsch an der nahe gelegenen Jahnstraße, hinter dem dortigen Schulgebäude im Gebüsch zurück. Allerdings beschädigten die Unbekannten den Roller zuvor noch. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen mit dem Fahrzeug gesehen haben. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell