Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Waschküche ein

Wiehl (ots)

In die Waschküche eines Einfamilienhauses auf der Straße "Altes Land" sind Unbekannte zwischen Freitag (14. Januar) und Montag (17. Januar) eingestiegen. Der oder die Täter schlugen zwischen 15 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Montag das Fenster zum Waschraum ein und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

