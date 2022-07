POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.07.22

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Fahrradfahrer wurde übersehen und verletzte sich leicht

Am 21.7.22 um 14 Uhr kam es in der Augustenstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall. Wie ein 51-Jähriger der Polizei mitteilte, war er mit seinem Fahrrad zu diesem Zeitpunkt auf der Straße in Richtung Christine-Charlotten-Straße unterwegs, als ihm ein blauer Pkw entgegenkam, der nach links in die Annenstraße einfahren wollte. Vermutlich übersah der Autofahrer den Leeraner Radfahrer und bog ab. Der 51-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenprall zu verhindern, wodurch er auf regennasser Fahrbahn zu Fall kam. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Ersthelfer konnte der Polizei bislang keine Informationen zu dem Pkw geben. Die Polizei bittet, dass sich der Pkw-Fahrer - sowie weitere Augenzeugen - bei der Polizei melden.

Emden - Pkw-Fahrerin fuhr mit 3,1 Promille Schlangenlinien

Die Polizei in Emden wurde am 21.7.22 gegen 22.20 Uhr in die Leeraner Straße gerufen, weil eine Zeugin eine Pkw-Fahrerin aus Südbrookmerland beobachten konnte, die laut ihrer Aussage Schlangenlinien fuhr. Die 49-jährige Pkw-Fahrerin sowie die Zeugin konnten von der Polizei in Höhe der Einmündung Bahnhofsstraße angetroffen werden, wo die Beschuldigte ihren Audi im Gegenverkehr geparkt hatte. Die Zeugin hinderte laut eigener Aussagen die Fahrerin an der Weiterfahrt. Die eingesetzten Polizisten konnten die Frau als Pkw-Führerin feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest durch die Beamten ergab bei der Auricherin einen Wert von 3,1 Promille. Ihr Führerschein sowie Autoschlüssel wurden beschlagnahmt und auf dem Polizeikommissariat wurde eine Blutprobe entnommen.

Amdorf - Zusammenstoß auf Amdorfer Brücke - Zeugen gesucht

Wie in unserer Polizei-Pressemeldung vom 21.7.22 zu lesen ist, war es am 17.7. auf der Amdorfer Brücke zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer gekommen. Nun gibt es neue Hinweise zu dem Vorfall. Demnach hatte sich hinter dem Autofahrer noch ein Motorradfahrer befunden. Dieser wird gebeten, sich als unabhängiger Zeuge zu diesem Vorfall bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Leer - Feuerwehrwagen mit Graffiti beschmiert

Ein 39-Jähriger und ein 26-Jähriger wurden am 21.7.22 um 15.15 Uhr von Augenzeugen dabei beobachtet, wie sie an der Sägemühlenstraße in Leer mit Spraydosen handelten. Ersten Ermittlungen zufolge besprühten sie einen Feuerwehrwagen, ein Werbeplakat, öffentliche Straße und Wege sowie die Außenwand eines Gebäudes. Es entstand ein Schaden im drei- bis vierstelligen Bereich. Zudem stellte sich heraus, dass der 26-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die zuständige Behörde wurde in Kenntnis gesetzt.

Westoverledingen - Portemonnaie aus Einkaufswagen gestohlen

In Westoverledingen wurde einer Frau in einem Verbrauchermarkt in der Ihrener Straße eine Geldbörse gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am 18.7.22 um 11.45 Uhr. Demnach ließ die Geschädigte ihre Tasche im Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt. An der Kasse stellte sie dann das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Dieses wurde anonym bei der Gemeinde Westoverledingen abgegeben, allerdings fehlte Bargeld. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände in der Öffentlichkeit, insbesondere beim Einkauf, unbeobachtet zurück zu lassen.

Emden - Diebstahl aus Gartenlaube

In einer Gartenlaube an der Larrelter Straße in Emden ist zwischen dem 20.7., 20 Uhr, und dem 21.7., 14 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter brachen dabei die Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand auf und entwendeten diverse Elektroartikel. Vor Ort wurde durch die Beamten der Tatort in Augenschein genommen und Spuren gesichert. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Weener - Kfz-Werkstatt bestohlen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 20. auf den 21.7.22 Zugang zu einem Betriebsgelände einer Kfz-Werkstatt in Weener in der Industriestraße. Dort stahlen sie aus einem verschlossenen Audi einen Rußpartikelfilter, der sich im Innenraum im hinteren Teil des Autos befand. Die Heckscheibe des Pkws war eingeschlagen worden. Zudem wurden von drei weiteren Pkws die Katalysatoren abgebaut und entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Jemgum - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 20.7.22 zwischen 16.45 und 17 Uhr wurde in Ditzum, Pfefferstraße, ein blauer Transporter der Marke Fiat beschädigt, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug. An dem Fiat, der auf dem Seitenstreifen in Richtung Ditzumer Hotstraße geparkt war, entstand Schaden an der vorderen linken Seite. Der Verursacher und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Borkum - Polizei kontrollierte Fahrzeug- und Radfahrer

Während eines Verkehrsüberwachungstages am 21.7.22 zwischen 10 und 14 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten neun Fahrzeuge und ein Fahrrad. Dabei wurden sechs Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten geahndet.

