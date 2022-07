POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.07.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl aus Pkws

Am 18.07.22 zwischen 11.15 und 11.30 Uhr wurde aus einem verschlossenen Pkw ein Rucksack mit Wertgegenständen gestohlen. Der Pkw war in der Emder Ligariusstraße abgestellt. Die Beute wurde durch das zum Teil geöffnete Fenster der Beifahrerseite erlangt. Zwischen 10.20 und 10.45 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Straße Achterdiek, bei dem ein Rucksack aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen wurde. Zwischen 13.30 und 14.45 Uhr wurden zudem aus einem Auto auf einem Parkplatz in der Ringstraße ein Laptop und ein Handy aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen. Die Polizei warnt, Wertgegenstände im Auto aufzubewahren und rät eindringlich, Autoscheiben vollständig zu schließen sowie den Pkw auch bei kurzem Verlassen abzuschließen.

Leer - Fahrradfahrerin stürzt, Atemalkoholtest ergibt 1,76 Promille

Eine 55-jährige Frau aus Leer fuhr am Montag, 18.07.22, gegen 17 Uhr auf dem Fahrradweg der L15 (Am Bingumer Deich) in Fahrtrichtung Bingum. In Höhe der Einmündung Marinastraße kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille.

Rhauderfehn - Pkw-Fahrer mit 2,80 Promille am Steuer

Im Hagiusring in Rhauderfehn konnte die Polizei am 18.07. um 14.50 Uhr einen 61-jährigen Mann aus Westoverledingen antreffen, der zugab, kurz zuvor mit dem Pkw gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Nach Angaben des Mannes habe er nach der Fahrt nicht getrunken. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Westoverledingen - Fundsachen warten auf Besitzer

Ein Finder entdeckte am 18.07.22 um 9.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Papenburger Straße eine Geldtasche mit Bargeld. Der Verlierer wird gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Emden - Diesel aus mehreren Lkws gestohlen

In Emden wurden zwischen dem 16.07.22, 15 Uhr, und dem 18.07, 8 Uhr, Tanks von vier Lkws der Marke MAN aufgebrochen. Die unbekannten Täter stahlen Diesel. Die Fahrzeuge befanden sich auf einem Firmengelände in der Württemberger Straße. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - E-Scooter-Fahrerin nimmt Vorfahrt und flüchtet vom Unfallort

Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr am Montag, 18.07.22 gegen 17.25 Uhr die Neue Straße in Richtung Königstraße. Eine unbekannte weibliche Person fuhr mit einem E-Scooter aus der von links kommenden Straße und nahm nach derzeitigem Ermittlungsstand der Pkw-Fahrerin die Vorfahrt. Es entstand Sachschaden an dem blauen VW Golf. Die Verursacherin flüchtete vom Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Sie - und auch Zeugen - melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Pkw touchiert Feuerwehr-Fahrzeug und fährt weiter

Bei einem Feuerwehr-Einsatz in der Hermann-Allmers-Straße im Emder Stadtteil Barenburg wurde am 18.07. gegen 18 Uhr ein Feuerwehr-Fahrzeug von einem Renault Capture touchiert. Der Pkw-Fahrer hatte demnach in den Verkehr einfahren wollen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Leer - Fußgänger auf A28

Während einer Streifenfahrt auf der A 28 in Richtung Leer entdeckte die Polizei nachts am 19.7.22 um 0.20 Uhr in Höhe des Dreiecks Leer einen 32-jährigen Mann, der zu Fuß in gleicher Richtung auf dem Standstreifen unterwegs war. Die Person wurde bis zur nächstgelegenen Abfahrt transportiert.

