Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Hückelhoven (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (18. November) in ein Einfamilienhaus an der Van-Woerden-Straße. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell