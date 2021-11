Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen mehrerer Pkw zerstochen

Wegberg / Wegberg-Beeckerheide (ots)

Zwischen Montag (15. November) und Mittwoch (17. November) wurden im Bereich Wegberg und Beeckerheide nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt elf Pkw beschädigt, indem Reifen zerstochen wurden. Tatorte in Wegberg waren an den Straßen Birkenallee (zwei betroffene Pkw), Im Ländchen (vier betroffene Pkw) und Bahnhofstraße (ein Pkw). In Beeckerheide ereigneten sich die Taten am Kreuzdornweg (drei betroffene Pkw) und am Sandbirkenweg (ein Pkw). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer im Zusammenhang mit den Taten etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit Informationen online über das Hinweisportal der Polizei weiterzugeben, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell