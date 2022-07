Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 17.07.2022

Leer (ots)

++Einbruch in Jugendzentrum++Fahrraddiebstahl++Brandstiftung++Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln++

Einbruch in Jugendzentrum

Rhauderfehn/Langholt - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bisher unbekannte Täter in das Jugendzentrum Langholt in der Kirchstraße eingebrochen und haben augenscheinlich alle Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei wurde dann die Entwendung von Bargeld und Teile der Überwachungskamera festgestellt.

Fahrraddiebstahl

Leer - Ein hier namentlich bekannter Zeuge konnte am Samstagmittag gegen 13 Uhr beobachten, wie eine männliche Person aus dem Fahrradstand beim Bahnhof ein verschlossenes Fahrrad wegträgt. Als der Zeuge den Mann ansprechen will, flüchtet dieser mit dem Rad in die Innenstadt. Eine Fahndung nach dem Täter durch die Polizei verlief ergebnislos. Der Geschädigte des entwendeten Fahrrades ist zurzeit nicht bekannt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Hollandrad. Weitere Zeugen der Tat als auch der Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Brandstiftung

Leer - Gegen 07 Uhr des Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Straße Alter Weg beordert. Dort brannten 5 Heu-Rundballen. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes musste die Polizei dann feststellen, dass zudem ein Mülleimer beschädigt wurde. In diesem wurde Heu gesteckt und angezündet. Aufgrund der festgestellten Umstände geht die Polizei von einer Brandstiftung durch bisher unbekannte Personen aus. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Moormerland - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte ein 31-jähriger Mann aus Oberhausen seinen Pkw am Samstagnachmittag. Dieses musste die Polizei bei der Kontrolle des Fahrzeugführers gegen 16:40 Uhr auf der Koloniestraße feststellen. Zudem stellte sich dann noch heraus, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde selbstredend untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

