Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Verfolgungsfahrt: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet andere ++ Diebstahl von offener Ladefläche - Zeugen gesucht ++ Diebstahl aus aufgebrochenem Container - Zeugen gesucht ++ Tankstellenmitarbeiterin wird Opfer eines Betrugs ++ Gewalt gegen Polizisten ++ Bushaltestellenunterstand beschädigt ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf ++ Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich leicht ++ Auto überschlägt sich auf A28, Fahrer leicht bis gar nicht verletzt ++ Drei leichtverletzte Personen bei Unfall durch Wendemanöver

Emden - Verfolgungsfahrt: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet andere

Der Polizei fiel am Mittwoch, 13.07.22, gegen 7:25 Uhr ein Motorradfahrer in Augenschein, der ohne Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum in Emden, u.a. Früchteburger Weg, unterwegs war. Als die Beamten beschlossen, den Fahrzeugführer zu kontrollieren, flüchtete er. Während seiner Flucht überholte er an unübersichtlichen Stellen diverse Pkw und gefährdete durch sein Fahrmanöver passierende Schulkinder auf ihrem Schulweg. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Westoverledingen - Diebstahl von offener Ladefläche eines Pkws - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 11.07.22 22.00, und Dienstag, 12.07.22, 6 Uhr erlangten bisher unbekannte Täter in Völlenerfehn, Hauptstraße Höhe Nr. 47, Diebesgut aus einem dort abgestellten VW Crafter. Die Täter stahlen diverse Bau- und Gartengeräte von der offenen Ladefläche. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Diebstahl aus aufgebrochenen Container - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 12.07. um 16.30 Uhr und dem 13.07.22 um 7 Uhr ein Vorhängeschloss eines Baucontainers in Leer, Straße Wendekamp, auf. Sie entwendeten diverse Baumaschinen sowie Werkzeuge. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Tankstellenmitarbeiterin wird Opfer eines Betrugs

Eine Tankstellenmitarbeiterin in Leer ist am Dienstag, 12.07., per Telefonanruf Opfer einer Betrugsmasche geworden. Der Anrufer gab vor, dass er aufgrund einer Kassenprüfung anrufe und die Codes von Gutschein-Karten und Paysafe-Karten brauche. Die Angestellte kam der Aufforderung nach, wodurch ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Ein größerer Schaden konnte durch eine zweite Mitarbeiterin verhindert werden, die das Telefongespräch übernommen hatte und der diese Betrugsmasche bekannt war.

Leer - Gewalt gegen Polizisten

Am Mittwoch, 13.07.22, wurde die Polizei gegen 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Leer gerufen, bei der ein 20-Jähriger einem Gleichaltrigen ins Gesicht geschlagen hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme wegen dieser körperlichen Auseinandersetzung beleidigte und bedrohte das dortige 20-jährige Opfer der Körperverletzung die beiden eingesetzten Polizeibeamten massiv und öffentlichkeitswirksam, zudem verhielt er sich überaus aggressiv.

Westoverledingen - Bushaltestellenunterstand beschädigt

Bei einem Bushaltestellenunterstand in der Papenburger Straße, Höhe Steinweg, ist die Verglasung möglicherweise vorsätzlich beschädigt worden. Die mutmaßliche Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 12.07.22, 17 Uhr und Mittwoch, 13.07.22, 7 Uhr. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Spannungsbruch oder ähnliches handelt. Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Bereits am Montag, 04.07.22, fuhr eine unbekannte Person in Leer in der Christine-Charlotte-Straße in Fahrtrichtung Annenstraße. Dabei touchierte der Fahrer einen am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung abgestellten roten Opel Crossland am vorderen Kotflügel. Die Person entfernte sich vom Unfallort, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Eine unbekannte Person beschädigte in der Emder Ubierstraße auf dem dortigen Parkplatz Westcenter einen blauen Opel Astra. Vermutlich passierte der Unfall im Zuge des Ein-/Ausparkvorgangs. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 13.07.22, zwischen 6.45 und 14.47 Uhr. Die betroffene Person und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen dem 5.07.22, 12.30 Uhr und 6.07.22, 12.30 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person einen schwarzen Audi A4 Avant auf dem Parkplatz des VW-Werkes Emden (Lkw-Parkplatz) in der Wolfsburger Straße, Parkreihe 1. An dem Wagen entstanden Lackbeschädigungen am Stoßfänger vorne links. Der Unfallverursacher und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Borkum - Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich leicht

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern in der Deichstraße auf Borkum wurden ein Kind und ein Erwachsener leicht verletzt. Der 11-Jährige fuhr in der Straße auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 38 beabsichtigte er, vom Gehweg auf die Straße zu fahren. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden Radfahrer, wodurch beide Radfahrer zu Fall kamen und sich leicht verletzten. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Filsum - Auto überschlägt sich auf A28, Fahrer leicht bis gar nicht verletzt

Auf der A28 in Fahrtrichtung Leer, Höhe Filsum, war am Mittwoch, 13.07.22, gegen 11 Uhr, ein 72-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Pkw unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer blieb weitestgehend unverletzt, der PKW erlitt Totalschaden und es entstand Sachschaden an Wildschutzzaun und Berme. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Westoverledingen - Drei leichtverletzte Personen bei Unfall durch Wendemanöver

Auf der Brücke B70/K24 in der Leerer Straße (B70) ereignete sich am Mittwoch, 13.07.22, gegen 14.50 Uhr ein Unfall mit drei Leichtverletzten. Zum Zusammenstoß von zwei Pkws kam es, weil ein 78-jähriger Warsingsfehner mit seinem Dacia in Fahrtrichtung Papenburg fuhr und auf der Brücke wendete, um in Richtung Leer weiterzufahren. Dabei übersah er einen 22-jährigen Mercedesfahrer, der die Bundesstraße in Richtung Leer befuhr. Der 78-jährige Fahrer des Dacias, dessen Beifahrerin, eine 78-jährige Frau aus Bookzetelerfehn sowie die Beifahrerin des Mercedes, eine 19-jährige Papenburgerin, wurden leicht verletzt. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell