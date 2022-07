POL-LER: Pressmitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.07.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressmitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Bunde - Unbekannte TäterInnen stehlen aus Zigarettenautomat

In der Neuschanzer Straße in Bunde haben am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr bisher unbekannte TäterInnen das Schloss eines Zigarettenautomaten aufgebohrt. Sie erbeuteten Bargeld und sämtliche Zigarettenpackungen. ZeugInnen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - BetrügerInnen erbeuten über 20.000 Euro durch falsches Gewinnversprechen

Eine Frau aus Emden ist am Wochenende Opfer der betrügerischen Masche eines falschen Gewinnversprechens geworden. Vor fünf Monaten ist die Emderin angerufen worden und wurde gefragt, ob sie für drei Monate kostenlos Lotto spielen wolle. Dem stimmte die Frau zu und zahlte mittlerweile zweimal 69 Euro für die Teilnahme an der angeblichen Lotterie, weil sie ihre Teilnahme nicht rechtzeitig kündigte. Am Mittwoch, 6.7.22, wurde die Frau angerufen, dass sie 29.175 Euro gewonnen hätte. Die Frau legte auf, weil sie das nicht glaubte. Daraufhin folgte ein zweiter Anruf mit dem Hinweis, dass es sich bei der Gewinnsumme sogar um 92.175 Euro handeln würde. Der Anrufer bat die Frau, 3.920 Euro zu überweisen, um den Gewinn überwiesen zu bekommen. Das tat die Frau. Zwei Tage später meldete sich der Täter erneut mit dem Verweis, dass der Frau zu viel Geld überwiesen wurde und forderte sie auf, 20.000 Euro in bar einem Mann an einem Treffpunkt zu übergeben. Dieser Aufforderung kam die Frau nach. Der Anrufer sagte, dass die Emderin den Gewinn bei einem Mitarbeiter nun bei einer Bank in Leer abholen könne. Dieser Mitarbeiter arbeitet jedoch nicht bei der Bank, woraufhin dem Opfer klar wurde, dass es sich um einen Betrug handelte. Die Polizei betont noch einmal, dass BetrügerInnen am Telefon sehr glaubwürdig wirken und mit ihrer Art einschüchternd sein können. Davon sollten sich Betroffene nicht beeinflussen lassen, in keinem Fall Geld überweisen oder übergeben, sondern direkt zur Polizei gehen.

Emden - BetrügerInnen geben sich als Mitarbeiter eines Pflegezentrums aus

Eine Frau aus Emden bekam am Montag, 11.07.22, einen Anruf eines falschen Mitarbeiters eines Pflegezentrums. Angeblich hätte die Frau noch ein Geld-Guthaben im vierstelligen Bereich bei dem Pflegezentrum. Der unbekannte Täter bot an, für eine Zahlung von 129 Euro alles in die Wege zu leiten, damit die Emderin das Geld erhält. Die Angerufene legte daraufhin auf. Die Polizei warnt davor, auf telefonische Anfrage Geld an Unbekannte zu überweisen und empfiehlt in solchen Fällen direkt aufzulegen.

Hesel - Radlader im Kuhstall brannte

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montag, 11.07.22, gegen 22.20 Uhr in der Schulstraße in Hesel ein Radlader in einem Kuhstall in Vollbrand. Dieser wurde durch einen Betreiber aus dem Stall gezogen und anschließend durch die Feuerwehr vollständig abgelöscht. Eine Person wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden am Gebäude. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei etwa 70.000-80.000 Euro. Die Feuerwehr war mit etwa sechs Fahrzeugen und etwa 50 Feuerwehrkräften im Einsatz. Die 70 Jungkühe in der Scheune blieben bis zum bisherigen Kenntnisstand unverletzt.

Leer - FahrradfahrerInnen kollidieren - Zeugen gesucht

Bereits am 06.07.22 kam es an der Hauptstraße in Leer in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Fahrradunfall mit vier beteiligten FahrradfahrerInnen. Demnach wollte eine 25-jährige Frau einen vorausfahrenden jugendlichen Radfahrer und eine vorausfahrende jugendliche Radfahrerin überholen, und kündigte diesen Vorgang mit einem Klingeln an. Währenddessen überholte plötzlich ein weiterer, männlicher Radfahrer, der zuvor hinter den drei Beteiligten gefahren war, die Gruppe unter Dauerklingeln. Als die Gruppe zu viert nebeneinander war, kam es zu einer Kollision, woraufhin alle Beteiligten stürzten. Der Polizei wurde erst am 11.7. der Unfall gemeldet, da erst im Nachgang Verletzungen bei mindestens zwei Personen bekannt wurden. Nun werden der männliche beteiligte Radfahrer und weitere Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Mann soll ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose und einen Fahrradhelm getragen haben.

Bunde - Alkoholisierter Fahrer verunfallt am Bunder Kreuz und wird leicht verletzt

Am 12.07.22 gegen 3.25 Uhr morgens war ein 27-jähriger aus den Niederlanden auf der A31 in Richtung Leer unterwegs. Am Bunder Kreuz fuhr er auf die A280 ab, um in Richtung Groningen weiterzufahren. Dabei kam er mit seinem Fiat Punto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, die beschädigt wurde. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.06 Promille. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Emden - Pkw kollidiert mit Fahrradfahrerin

In Emden fuhr am Montag, 11.7.22 gegen 17.30 Uhr eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Pkw vom Parkplatz des West-Centers nach links in die Ubierstraße ab, obwohl dies verboten ist. Ein 78-jährigen Fahrradfahrer, der aus Richtung Ubierstraße kommend die Zufahrt zum Markt befuhr, musste ausweichen. Dadurch kam der aus Emden stammende Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, ebenso wie ZeugInnen des Unfalls.

Emden - Korrektur zum Dachstuhlbrand vom 8.7.2022

Bei dem Brand eines Dachstuhls im Emder Stadtteil Borssum am 8.7.22 gab es eine verletzte Person. Dabei handelt es sich nicht, wie zuvor bekanntgegeben, um einen 90-jährigen Mann, sondern um eine 97-jährige Frau. Eine weitere Person wurde nach dem Brand in ein Krankenhaus gebracht, wo sie eines natürlichen Todes starb. Bei dieser Person handelt es sich um eine 76-Jährige, nicht, wie zuvor durch die Polizei mitgeteilt, um eine 73-Jährige. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

