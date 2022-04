POL-HAM: 90-Jähriger verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Hamm-Uentrop (ots) - Vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag, den 18. April, gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Zollstraße / Lippestraße bei einem Auffahrunfall verletzt. Ein 37-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr auf der Zollstraße auf das Heck einer wartenden 42-jährigen Mini Clubman Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurden ihre 42- und 8-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden in ein Hammer ...

