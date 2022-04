Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 70-Jähriger von BMW erfasst

Hamm-Herringen (ots)

Am Ostersonntag (17. April)kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 20.52 Uhr überquerte der Radler die Fahrbahn in Höhe der Ampelanlage Engernweg von Norden nach Süden, als er vom BMW-Kombi eines 18-Jährigen erfasst wurde. Dieser hatte die Dortmunder Straße zuvor in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbliebt. Da ein durchgeführter Alkoholtest positiv verlief, wurde dem Rentner eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 2700 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm.(es)

