POL-HAM: Rollerfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Hamm-Mitte (ots) - Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag, gegen 0.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Sternstraße schwer verletzt. Der junge Mann beabsichtigte ein Motorrad zur Probe zu fahren. Er startete mit der Yamaha auf dem Santa-Monica-Platz und fuhr weiter über die Sternstraße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung Martin-Luther-Straße kam der Mann nach einem Bremsmanöver zu Fall. Der Verletzte ...

