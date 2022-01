Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: gegen mehrere Fahrzeuge gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 28.01.2022, 17.00 Uhr und Samstag, 29.01.2022, 10.00 Uhr, touchierte ein rotes Fahrzeug im Märktweg in Haltingen einen geparkten blauen Ford Fiesta. In weiteren Verlauf fuhr das rote Fahrzeug auf einen geparkten gelben Kleintransporter auf. Der Kleintransporter wurde auf einen davor geparkten weißen Ford Kuga geschoben. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Erst am Samstagnachmittag meldete sich die Unfallverursacherin bei der Polizei. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können.

