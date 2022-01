Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer fallen durch ihr Verhalten auf - Autos zu laut

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 28.01.2022, sind in Waldshut-Tiengen fünf Autofahrer durch ihr Verkehrsverhalten aufgefallen, sechs Autos waren zu laut. Die fünf Fahrer ließen die Motoren ihrer Autos absichtlich hochdrehen. Einer beschleunigte so stark, dass die Räder durchdrehten. Allesamt verursachten unnötigen Lärm, weshalb sie kontrolliert wurden. Zum allem Überfluss ergaben die Kontrollen, dass alle fünf Fahrzeuge zudem noch zu laut waren. Zwei werden einem Sachverständigen vorgeführt. Die Kontrolle eines sechsten Autofahrers an diesem Abend ergab Hinweise auf eine manipulierte Auspuffanlage. Der Endschalldämpfer wurde beschlagnahmt.

