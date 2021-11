Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (17.11.2021), gegen 08:00 Uhr, wurde eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Steiermarkstraße leicht verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah die 31-Jährige beim Ausfahren aus einer Einfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

