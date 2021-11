Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sportwagen flüchtet nach Unfall - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (17.11.2021), gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Autofahrer auf der Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm auf der Linksabbiegerspur, um in die Von-Weber-Straße abzubiegen, als ein Autofahrer plötzlich nach links zog. Der 73-Jährige musste ausweichen und fuhr gegen einen Bordstein. Hierdurch wurde ein Reifen beschädigt. Das verursachende Auto fuhr in Richtung Adlerdamm weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro zu kümmern. Bei dem flüchtenden Auto soll es sich um einen hellen Sportwagen mit einem Kennzeichen aus der Schweiz gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Auto machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

