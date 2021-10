Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Die Neue" klaut

Lüdenscheid

Am Montag hat sich am Lüdenscheider Bergstadt-Gymnasium eine "neue Schülerin" vorgestellt. Die etwa 16-Jährige kam etwas zu spät zum Sportunterricht und tischte dem Sportlehrer offenbar eine Lügengeschichte auf: Sie sei aus Altena umgezogen und starte nun nach einer OP in den ersten Tag am BGL. Der Lehrer schloss ihr die Umkleidekabine auf. Minuten später kam sie wieder raus, erklärte sie müsste noch einmal "kurz" raus - weg war sie. Und mit ihr aus der Umkleidekabine der Schüler/-innen: ein Apple iPad samt Hülle, Pencil und Ohrhörer, Bargeld, vier Fingerringe und ein iPhone 12 Mini.

Die Unbekannte ist ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat einen dunklen Teint, lange, schwarze und glatte Haare und schwarze Augen. Sie trug ein Piercing im rechten Ohr, rosafarbene Sneaker sowie schwarze Kleidung und eine schwarze Maske. Außerdem hatte sie eine schwarze Handtasche in Form einer Coca-Cola-Dose dabei. Sie hat eine Schwäche beim Aussprechen von "sch". Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

