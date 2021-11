Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (17.11.2021), gegen 11:50 Uhr, streifte ein Lkw beim Wenden auf der B37 (Einmündung K5) ein neben dem Lkw befindliches Auto. Der Lkw fuhr von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und fuhren dem Lkw teilweise hinterher. Der Lkw konnte schließlich durch die Polizei Mannheim in Mannheim kontrolliert werden. Gegen den 48-jahre alten Fahrer lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

