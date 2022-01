Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verbrannte Eier lösen Rauchmelder aus - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots)

Verbrannte Eier haben am Samstag, 29.01.2022, einen Rauchmelder in einer Wohnung in WT-Waldshut ausgelöst und zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 11:50 Uhr war der aktive Heimrauchmelder und Brandgeruch aus einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße gemeldet worden. Da niemand in der betroffenen Wohnung zu Hause war, mussten Türen gewaltsam geöffnet werden. Auf dem eingeschalteten Herd brutzelten drei offenbar vergessene Eier. Nach dem Lüften war die Wohnung wieder bewohnbar. Bis auf die aufgebrochenen Türen entstand auch kein Sachschaden.

