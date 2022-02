Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Auto kommt auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und kippt aufs Dach

Freiburg (ots)

Bergab befuhr am Montag, 31.01.2022 gegen 14.20 Uhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Citroen die L 131 zwischen Neuenweg und Wembach. In einer Linkskurve kam er auf schneebedeckter und winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und nach rechts gegen eine Böschung. Ein Stück ging es die Böschung hoch, bis der Citroen nach links kippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Von einem ortsansässigen Landwirt wurde das Fahrzeug wieder aufgestellt und abgeschleppt.

