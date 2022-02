Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte Person verwüstet Kirchenraum

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach]

Im Zeitraum vom 30.01.22, 07:00 Uhr, auf 31.01.22, 18:30 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in den Innenraum der Sankt Benedikt Kirche in Eisenbach. Im Kircheninneren verunreinigte diese den Fußboden, indem Essensreste und Glasflaschen durch den Raum geworfen wurden und in einer Ecke des "Kirchenschiffes" die Notdurft verrichtete wurde.

Weiterhin beschädigte die unbekannte Person eine wertvolle Kirchenfigur. So dass ein Sachschaden von 2.500 Euro entstand.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

