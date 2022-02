Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Corona-Testzentrum - Diebstahl von Baustelle - Aufbruch von Kassenautomat - Aufmerksame Zeugen helfen der Polizei - erfolgloser Täter wird in einer Nacht zweimal festgenommen

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg in Breisgau

Freiburg, Innenstadt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01.02.2022 auf 02.02.2022 scheiterte ein Täter gleich zweimal bei der Ausführung seiner Taten.

Am 01.02.2022, gegen 21:00 Uhr meldete sich ein Passant persönlich auf der Wache des Polizeireviers Freiburg-Nord und gab an, dass man Probleme mit einem Mann habe, der sich in der Nähe des Schwarzen Klosters aufhalte und dort auffällig verhalte. Da der Anzeigeerstatter nur sehr wenig deutsche Sprachkenntnisse hatte, war der geschilderte Sachverhalt zunächst unklar.

Eine Streife, die den Hinweisgeber begleitete, stellte vor Ort fest, dass ein 43 - jähriger Mann mit einem großen Register einschlägiger Vorstrafen gerade die Corona-Teststation vor dem Schwarzen Kloster aufgebrochen hatte. Er hatte in der Station bereits Tatgut zurechtgelegt und konnte noch bei der Tatausführung vorläufig festgenommen werden.

Nachdem die ersten Maßnahmen zur Sachbearbeitung getroffen worden waren, wurde der Mann nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft auf Freien Fuß entlassen.

Gegen 00:25 Uhr am 02.02.2022 meldete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, welcher mehrere Parkhäuser überwacht, über Notruf an die Polizei, dass gerade ein Täter am Werk sei einen Kassenautomaten der Konzerthausgarage unter der Stadtbahnbrücke aufzubrechen.

Sofort wurden Kräfte mehrerer Dienststellen aus dem Innenstadtbereich herangezogen. Diese staunten nicht schlecht als sie wenige Minuten später vor Ort eintrafen. Es war der erst wenige Stunden zuvor entlassene Täter, welcher nun "gut ausgerüstet" erneut am Werk war.

Er hatte neben dem Kassenautomaten einen Bürocontainer einer Baustelle aufgebrochen, sich danach mit Schubkarre, Hebelwerkzeug, aber auch einem hochwertigen Trennschleifer "versorgt" und hatte bereits einen der Kassenautomaten des Parkhauses geöffnet. Tatsächlich trug er sogar eine dort entwendete Warnweste. Bislang konnte allerdings nicht ermittelt werden ob seine Berufsgenossenschaft ihm entsprechende Arbeitskleidung vorschrieb.

Ihm wurde abermals die Festnahme und seine Vorhaben - nun für diese Nacht endgültig - für erfolglos erklärt. Denn dieses Mal begründete der Bereitschaftsdienst des Staatsanwaltes ihn am folgenden Nachmittag dem Haftrichter vorführen lassen zu wollen.

Er wurde auf das Polizeirevier Freiburg-Nord verbracht und diese Tatserie damit aktiv beendet.

Derzeit laufen weitere Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell