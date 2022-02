Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Freitagabend des 28.01.2022, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Umkirch zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wurden zwei junge Männer von einer Gruppe aus 5-6 Personen scheinbar grundlos angegriffen. Die bislang unbekannten Täter schlugen zunächst mit Fäusten und später auch mit Tischen und Stühlen eines nahegelegenen Imbisses auf die Geschädigten ein. Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren erlitten unter Anderem Verletzungen im Gesicht und mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Personen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich beim Polizeiposten March unter der Nummer 07665 934293 oder beim Polizeirevier Breisach unter der Nummer 07667 91170 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach der Zeugin, die vor Ort versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten.

