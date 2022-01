Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Während der kurzen Abwesenheit der Anwohner ist ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 09:00 und 10:00 Uhr nach Einschlagen eines Kellerfensters in ein Wohnhaus am nordwestlichen Ortsrand von Merklingen eingestiegen und hat dort mehrere Räume durchsucht. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, zu melden.

