POL-FR: Waldshut-Tiengen: Rücksichtsloser Kolonnenspringer - Zeugen gesucht!

Bereits am letzten Donnerstagmorgen, 27.01.2022, soll ein Kolonnenspringer auf der B 34 zwischen dem Industriegebiet Kaitle und dem Kreisverkehr beim Gewerbepark Hochrhein rücksichtlos und gefährlich überholt haben. Gegen 07:30 Uhr hatte sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Waldshut ein Stau mit Stop- and Go-Verkehr gebildet. Ein silberner Mercedes-Benz soll die im Stau befindlichen Fahrzeuge gleich einer Slalomfahrt überholt haben. Deshalb mussten sowohl entgegenkommende als auch die überholten Fahrzeuge teilweise ausweichen, damit kein Unfall passierte. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

