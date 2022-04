Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 31-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde am Montag, 18. April, ein 31-jähriger VW-Fahrer, als er gegen 3.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Dortmunder Straße, unweit des Hüffnerweges, in Fahrtrichtung Westen nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und mittels Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.(mw)

