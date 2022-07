Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Trunkenheitsfahrt auf der A31++Verkehrsunfallflucht++Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet vierstelligen Betrag++

Weener/Leer - Trunkenheitsfahrt auf der A31 - Zeuge gesucht!

Am 10.07.2022 konnte die Autobahnpolizei Leer einen alkoholisierten Fahrzeugführer auf der A 31 zwischen den AS Weener und AS Jemgum aus dem Verkehr ziehen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei gegen 23:00 Uhr über die unsichere Fahrweise eines vor ihm fahrenden, grauen Opel informiert. Polizeibeamte konnten den 59-jährigen Fahrzeugführer aus NRW kurz vor dem Emstunnel stoppen und kontrollieren. Dieser war zuvor in starken Schlangenlinien mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h auf der Autobahn unterwegs. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes ergab, dass dieser alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Im Bereich der AS Weener soll es zudem beinahe zu einem Unfall mit einem LKW einer Molkerei gekommen sein. Die Polizei bittet den Fahrer des LKW und weitere Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 09.07.22 gegen 18.00 Uhr und Sonntag, 10.07.2022, 18.00 Uhr wurde in der Leeraner Annenstraße auf Höhe der Hausnummer 62 ein in einer Parkbucht abgestellter schwarzer Pkw BMW in von einer bisher unbekannten Person beschädigt. Vermutlich durch das Touchieren mit einem Fahrzeug kam es an dem geparkten Pkw zu einer Eindellung und Lackkratzern an der linken, hinteren Seite. ZeugInnen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Falsche Bank-Mitarbeiterin erbeutet vierstelligen Betrag

In Weener wurde am Samstag, 10.07.2022, gegen 13:40 Uhr eine Frau Opfer eines Telefon-Betrugs. Die Weeneranerin wurde zunächst auf dem Handy von einer unbekannten Nummer angerufen. Laut Internet gehört diese zu einer Bank, wie sie herausfand. Nachdem sie den Anruf ignorierte, folgte ein Anruf auf ihrem Festnetz-Telefon, den sie entgegennahm. Nach Aufforderung einer angeblichen Mitarbeiterin der Bank, nannte das Opfer der Anruferin ihre TAN. Danach habe sie nicht mehr auf ihr Online-Banking-Account zugreifen können. Zudem wurde ein vierstelliger Gelbetrag von ihrem Konto abgebucht. Die Polizei weist erneut auf diese Betrüger-Masche hin und warnt, keine persönlichen Daten, insbesondere Kontodaten, am Telefon preiszugeben.

