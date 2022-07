POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.07.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 06.07.2022, 20:15 Uhr bis zum 07.07.2022, 06:00 Uhr kam es an einer Gaststätte am Delft zu einem Einbruchsgeschehen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Einwirkung auf ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Dabei entwendeten die Täter Alkohol, Tabakwaren, Nahrungsmittel und eine Geldbörse mit Hartgeld. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Emden hat den Tatort aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Emder Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Reifen zerstochen

In der Zeit vom 06.07.2022, 17:30 Uhr bis zum 07.07.2022, 06:00 Uhr wurden im Leeraner Ortsteil Loga die Reifen von mehreren Pkw zerstochen. So wurden in der Kimbernstraße ein Pkw und im Fünftelweg fünf weitere Pkw angegangen. Zwei weitere Pkw in der Straße Hohe Loga waren ebenfalls von den bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Pkw angefahren

Am 07.07.2022 wurde ein Pkw, welcher ordnungsgemäß an einem Einkaufzentrum an der Thüringer Straße geparkt war, beschädigt. Innerhalb des Zeitraumes von 11:15 Uhr bis 13:00 Uhr wurde der Pkw Audi nach bisherigen Erkenntnissen von einem weiteren rangierenden Pkw an der hinteren Stoßstange touchiert. Der oder die Unfallbeteiligte verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizeidienststelle in Emden in Verbindung setzen.

Emden - Fahren eines Kleinkraftrades ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Am 07.07.2022 fiel Einsatzkräften der Polizei Emden auf der Nesserlander Straße gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades auf. Da an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen hochgeklappt war, entschied sich die Streifenwagenbesatzung zu einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug. Dieses Ansinnen wurde jedoch von dem verantwortlichen Fahrer in Form einer Fluchtmaßnahme abgelehnt, wobei er mit durchschnittlich 60 km/h über Fahrrad - und Gehwege fuhr. Im Rahmen der Flucht fuhr der 22-jährige Mann dann im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße in eine Böschung und entzog sich so dem Blickkontakt. Kurze Zeit später konnte der Mann dann zusammen mit dem Kleinkraftrad an der Ulmenstraße aufgefunden werden. Bei der folgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-jährige aus der Krummhörn weder eine Fahrerlaubnis, noch eine Pflichtversicherung für das Fahrzeug aufweisen konnte. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

