Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Unbekannter verletzt 20-Jährige

Olpe / Wenden (ots)

Am Freitag (8. April) hat sich gegen 20.35 Uhr in dem Linienbus "R53", der sich auf einer Fahrt von Olpe in Richtung Ottfingen befand, eine gefährliche Körperverletzung ereignet. Dabei wurde eine 20-Jährige verletzt. Die Frau stieg an der Haltestelle "Ottfingen Mitte" in den Bus. Sie setzte sich an den Platz, der sich links vom hinteren Eingang befindet und mit einer Haltestange von dem Platz für Rollstuhlfahrer abgetrennt ist. Kurz vor der Haltestelle "Hünsborn Mitte" stand ein Unbekannter mit einer langen Eisenstange in der Hand auf und ging in Richtung Ausgang. Plötzlich schlug er in Richtung der Frau mit der Stange. Er traf die 20-Jährige mit der Stange an Armen und Beinen und verletzte sie. Als der Bus an der Haltestelle hielt, rannte er aus dem Bus in Richtung der dort befindlichen Sparkassen-Filiale. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Eisenstange warf der Täter beim Austeigen auf den Gehweg. Diese war rund 125 cm lang.

Aufgrund der Verletzungen kam die 20-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter, der sich folgendermaßen beschreiben lässt:

- Männlich - ca. 1,70 cm groß - circa 20 bis 30 Jahre alt - Aussehen: normale Statur, kurze dunkle Haare, trug einen Bart - Bekleidung: medizinischer Mundnasenschutz, dunkle Wollmütze, schwarze Jogginghose der Marke Nike, schwarz/graue Jacke der Marke Adidas, Schuhe der Marke Nike - Auffälligkeiten: Bandage am linken Knie

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell