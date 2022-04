Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geldinstitut

Olpe (ots)

Am Freitag (8. April) ist ein Unbekannter gegen 3 Uhr in eine Filiale eines örtlichen Geldinstitutes in der Westfälischen Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen der Filiale. Dort manipulierte er einen Geldautomaten und entwendete Bargeld. Neben dem Beuteschaden entstand an dem Gebäude ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Videoaufnahmen zeigen den Täter, der sich folgendermaßen beschreiben lässt:

- ca. 170-180 cm groß - Bekleidung: dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Cargohose, schwarze Sturmhaube

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell