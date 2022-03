Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Meldungen: Fahrraddiebstahl verhindert // drei Pkw-Aufbrüche in Alt-Weil

Am Samstag, 26.03.2022, gegen 20.40 Uhr, überraschte eine Frau aus der Traubengasse drei männliche Personen, welche in einem Innenhof versuchten eine Dachrinne, an der ein E-Bike angeschlossen war, durchzusägen. Die drei Männer flüchteten ohne Beute. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos.

Im Laufe des Abends / der Nacht meldeten sich drei Geschädigte bei der Polizei deren Autos aufgebrochen wurden. Bei allen drei Fahrzeugen wurde eine Scheibe eingeschlagen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. In der Straße "Faulacker" wurde aus einem silbernen Renault Clio eine blaue Tasche sowie ein brauner Rucksack gestohlen. Darin befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit einem kleineren Bargeldbetrag sowie Identitätsdokumente und Bankkarten. Aus einem in der Hauptstraße in einem Hinterhof geparkten VW Tiguan wurde nach Sachlage nichts gestohlen. In einem roten Seat, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße stand, fanden die Unbekannten mehrere elektronische Geräte. Der Diebstahlschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

