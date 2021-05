Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Bebra (ots)

Führerschein nach Driftübungen beschlagnahmt

BEBRA. Am Dienstag, gg. 19:50 Uhr, verlor ein 19-jähriger Rotenburger im Bereich der sog. "Delta-Kreuzung", auf regennasser Fahrbahn, beim Abbiegen von der L3251 aus Breitenbach kommend auf die Hersfelder Straße, die Kontrolle über seinen PKW und kam ins Schleudern. Der PKW drehte sich dreiviertel um die eigene Achse und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Da der "getunte" BMW kurz zuvor bereits mehrfach durch aufheulende Motorgeräusche und Driften in dem nahegelegenen Kreisel aufgefallen war, versetzte sich ein, auf dem Heimweg vom Dienst befindlicher, Polizeibeamter kurzerhand in den Dienst und unterzog den 19-Jährigen und dessen PKW einer Kontrolle. Da der Polizeibeamte selbst durch den, zur Fahrbahnmitte hin schleudernden, PKW gefährdet worden und ein grob verkehrswidriges sowie rücksichtsloses Verhalten gegeben war, wurde gegen den Rotenburger ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Bei einer Inaugenscheinnahme des BMW fiel auf, dass die hintere Bereifung die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe deutlich unterschritt. Aufgrund dessen wurde dem, inzwischen hinzugekommenen, Bruder des 19-Jährigen lediglich noch die Fahrt bis auf den Hof einer angrenzenden KFZ-Werkstatt gestattet.

gefertigt: Schaar, PHK / Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell