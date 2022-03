Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter schleicht in Haus und stiehlt Geld

Ein Unbekannter hat sich am Samstag, 26.03.2022, gegen 11:20 Uhr, in ein Haus in Bad Säckingen-Wallbach geschlichen und Bargeld gestohlen. Durch die offene Garage dürfte der Tatverdächtige ins Haus gelangt sein. In der Wohnung eines Ehepaares entwendet er aus zwei im Flur abgelegten Geldbörsen das Bargeld und flüchtete. Tatverdächtig ist ein dunkelhäutiger, ca. 150 cm großer und 35 bis 40 Jahre alter Mann. Er hatte schwarzes fülliges Haar und einen Dreitagebart. Er trug auffällige orange Turnschuhe, eine dunkle Jeans sowie eine bräunliche Jacke und hatte einen braunen Rucksack dabei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) ermittelt.

