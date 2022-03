Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/Bad Säckingen: Flächenbrände

Freiburg (ots)

Zu insgesamt drei Flächenbränden sind am Freitag, 25.03.2022, Feuerwehr und Polizei in Stühlingen und Bad Säckingen ausgerückt. Kurz vor 15:00 Uhr war bei Stühlingen-Wangen ein Waldarbeiterfeuer außer Kontrolle geraten. Zwei Holzlager gerieten in Brand. Die Feuerwehr war mit über 40 Kameraden vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Während diesen Löscharbeiten kam es gegen 15:45 Uhr zu einer zweiten Alarmierung der Feuerwehr Stühlingen. In Blumegg hatte ebenfalls ein Waldarbeiterfeuer auf Baumbestände übergegriffen. Die mit 30 Kameraden angerückte Wehr konnte das Feuer löschen. Ca. 500 Quadratmeter Waldfläche wurden in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 16:00 Uhr hatte es in einem Waldstück bei Bad Säckingen-Rippolingen gebrannt. Betroffen war eine Fläche von ca. 800 Quadratmetern. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen im Einsatz.

