POL-FR: Wehr: Zwei Radfahrer verletzten sich bei Zusammenstoß leicht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 27.03.2022, haben sich in Wehr zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen 14:50 Uhr waren sich auf dem Radweg entlang der Öflinger Straße eine 35-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann auf ihrem Rädern entgegengekommen. Beide dürften nicht äußerst rechts gefahren sein, kollidierten in der Folge und erlitten leichte Verletzungen. An den Rädern wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.

