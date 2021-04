Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Vordach abgerissen - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, 27.4.2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr an der Robert-Linnemann-Straße in Sassenberg ereignete. Der Fahrer eines Transporters oder Lkws dürfte beim Rangieren das Vordach eines leerstehenden Firmengebäudes von der Wand abgerissen haben. Des Weiteren wurde an der Wand gelockerter Klinker festgestellt. Wer hat dort ein Fahrzeug rangieren gesehen? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

