POL-FR: Zell im Wiesental: Brennender Baum löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt erkannten zwei Polizeibeamte am Samstag, 26.03.2022 gegen 23.20 Uhr einen brennenden Baum in der Gresgerstraße/ L140 zwischen Tegernau und Gresgen. Die Feuerwehr wurde verständigt und rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Kräften an. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Neben dem brennenden Baum befand sich eine Brandstelle, welche durch Unbekannte nicht ordnungsgemäß gelöscht wurde. Laut Feuerwehr könnte dies der Brandauslöser gewesen sein.

