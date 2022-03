Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Höxter (ots)

Nach einem Unfall in Höxter auf dem Parkplatz eines Fastfood Restaurants an der Albaxer Straße am Donnerstag, 17. März, gegen 19.30 Uhr, wird ein beschädigtes Fahrzeug gesucht. Die Verursacherin hatte den Schaden an ihrem Auto später bemerkt und sich bei der Polizei gemeldet.

Die Frau parkte mit ihrem schwarzen Opel Corsa auf einer Parkfläche links neben der Eingangstür. Beim Ausparken bemerkte sie ein Ruckeln und vermutete, gegen einen Bordstein gefahren zu sein. Erst später bemerkte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug und fuhr zum Parkplatz zurück. Dort konnte jedoch kein Fahrzeug mit Unfallschaden feststellen werden, daher wurde die Polizei informiert.

Gesucht wird nun das unbekannte Fahrzeug, das an der Unfallstelle neben dem schwarzen Corsa geparkt hatte und einen Unfallschaden haben könnte. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

