Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Fahrzeugen in mehreren Fällen angezeigt

Warburg/ Borgentreich (ots)

In Borgentreich und in Warburg sind Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen worden.

Am Montag, 21. März, wurde in Borgentreich auf der Natzunger Straße zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr eine Tasche mit einem Handy und einem Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten aus einem nicht verschlossenen Transporter gestohlen. Das Portemonnaie wurde anschließend auf einer Rasenfläche am Lehmberg an der Borgentreicher Schützenhalle aufgefunden und gegen 14.30 Uhr von der Finderin beim Bürgerbüro abgegeben. Das Bargeld fehlte. Die anderen Gegenstände wurden nicht aufgefunden.

Zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr ereignete sich ein weiterer Diebstahl aus einem Pkw. Auf der Bogenstraße wurden aus einem Auto ein Handy, ein Personalausweis und weitere Gegenstände entwendet.

Auch in Warburg kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der Geschädigte meldete den Diebstahl von einem hochwertigen Werkzeugkasten aus seinem Auto heraus, das im Zeitraum von Samstag, 19. März, bis Montag, 21. März, auf der Breslauer Straße gestanden hatte.

Beobachtungen zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 05641/7880-0 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen, auch wenn das Fahrzeug nur kurzzeitig verlassen wird. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell