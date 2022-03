Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Auf einem Parkplatz der Dringenberger Straße, nahe der Straße Auf dem Krähenhügel, ist ein VW Golf in Bad Driburg beschädigt worden.

Der Wagen wurde am Montag, 21. März, zwischen 14.20 Uhr und 15.50 Uhr vorwärts in einer Parkbucht abgestellt. Ein Unbekannter hatte in dem Zeitraum mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkten einen Schaden an der linken Seite von der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel des grauen VW Golf verursacht, der von der Polizei auf mehr als 2.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell