POL-HX: Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Brakel (ots) - Leichtverletzt wurde am Freitag gegen 15:15 Uhr ein 11jähriger Junge als er in Brakel mit seinem Tretroller an der Ampel Am Bahndamm die Warburger Straße überqueren wollte. Ein 62jähriger aus Warburg hatte mutmaßlich das Rotlicht übersehen und den Jungen aus Brakel mit seinem PKW Renault erfasst. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde im Krankenhaus Höxter ambulant ...

