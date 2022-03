POL-FR: Landkreis Lörrach -- Schwörstadt -- Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer -- Zeugen gesucht !!

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, den 26.03.2022, gegen 15:40 Uhr, kam es in einer Tiefgarage in der Markgrafenstraße zu einem Fahrzeugbrand. Beim Starten eines älteren VW Käfers kam es im Motorraum zu einem Schwelbrand. Der am Fahrzeug entstandene Schaden beträgt ca. 10.000 EUR. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, sodass weder an der Tiefgarage noch an anderen Fahrzeugen ein Schaden entstand. Personen kamen ...

