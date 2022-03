Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Aitern: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Von Multen kommend in Fahrtrichtung Aitern fuhr am Sonntag, 27.03.2022 gegen 15.10 Uhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad talwärts. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte, sein Krad schlitterte talwärts und kam nach rund 30 Meter zum Liegen. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Unfallursache dürfte vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Mit vor Ort war neben der Polizei auch die Feuerwehr Aitern, um die Ölspur zu beseitigen, sowie die Straßenmeisterei Schönau um einen beschädigten Leitpfosten zu ersetzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell