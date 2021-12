Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.12.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Täter entwendeten einen Tresor.

Wolfenbüttel, Große Kirchstraße, 17.12.2021, 12:00-17:00 Uhr.

Wie erst jetzt der Polizei angezeigt wurde, kam es am 17.12.2021 zu einem Diebstahl eines Wertbehältnisses aus einem Büroraum. Die Polizei ermittelt, wie sich die Täter einen Zutritt in die Räume verschafft hatten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Zugangstüren nicht verschlossen waren. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch in Schladen.

Schladen, Harzstraße, 27.12.2021, 22:00 Uhr-28.12.2021, 12:00 Uhr.

Nachdem die Täter ein Bürofenster eines Hauses aufgehebelt hatten, konnten sie im Tatverlauf zahlreiche Räume und Behältnisse in Augenschein nehmen und durchsuchen. Die Täter erbeuteten insbesondere Schmuck und verursachten einen Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Hinweise zur Tat nehmen die Beamten der Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335/929660 entgegen.

Das Präventionsteam der Polizei Salzgitter bietet kostenlose Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz an. Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit Herrn Scharf unter der Telefonnummer 05341/1897-109.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei.

Kissenbrück, Hauptstraße/Hinterhof, 09.12.2021, 14:00 Uhr (Feststellzeit).

Wie erst jetzt der Polizei angezeigt wurde, kam es vor dem 09.12.2021 zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einem orangefarbenen Container eines örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebes. An dem ca. 6 x 2,5 m großen Container wurde großflächig an mehreren Seite Graffiti aufgetragen. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332/946540 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell