Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Autos stoßen bei Überholvorgang zusammen - zwei Verletzte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 17:00 Uhr, sind zwei Autos bei einem Überholvorgang auf der L 161 bei Hohentengen-Lienheim zusammengestoßen. Zwei Insassen wurden verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 35-jähriger Porsche-Fahrer am Ortsausgang von Lienheim in Fahrtrichtung Hohentengen einen vorausfahrenden 31 Jahre alten VW-Fahrer überholt. Während des Überholvorgangs kollidierten die beiden Fahrzeuge. In der Folge schleuderten die Autos von der Straße und touchierten noch mehrere Bäume, bevor sie zum Stehen kamen. Während der Porsche-Fahrer unversehrt geblieben sein dürfte, erlitten im VW der Fahrer und ein Kleinkind Verletzungen. Der 2-jährige Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verlegt. Der VW-Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 75000 Euro. Zudem wurden vier Bäume und eine Wiese beschädigt. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden (Kontakt: Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0).

