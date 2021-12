Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau am Sonntagabend, 26. Dezember 2021, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls in Resse. Gegen 19.50 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem Transporter auf der Cäcilienstraße. Hier touchierte er im Vorbeifahren die Autotür des geparkten Wagens der 31-jährigen Gelsenkirchenerin. Diese stand zu diesem Zeitpunkt in der geöffneten Wagentür, um ihr Kind auf dem Rücksitz anzuschnallen. Die Tür wurde durch den Zusammenstoß zunächst aufgeschleudert und traf die Frau anschließend beim Zurückschlagen, die sich dadurch leicht verletzte. Sie verzichtete auf eine medizinische Behandlung vor Ort. Der Fahrer des Transporters entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet den Fahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Der Transporter ist ein weißer Ford Transit. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6251 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

