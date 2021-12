Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Discounter

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Discounter in Rotthausen in der Nacht zum Sonntag, 26. Dezember 2021, hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Beamten wurden gegen 1.15 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielten sich die Täter noch im Discounter an der Steeler Straße auf. Nachdem sie durch die Einsatzkräfte aufgefordert wurden, aus dem Gebäude zu kommen, nutzte das Trio eine Fluchttür und rannte fort.

Ein 36-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland konnte nach kurzer Flucht zu Fuß von den Beamten gestellt werden. Ein zweiter Tatverdächtiger lief in einen Hinterhof am Rotthauser Markt, wo seine Flucht schließlich endete. Die Einsatzkräfte forderten den Mann auf, ihnen seine Hände zu zeigen. Der Aufforderung kam der Tatverdächtigte aber nicht nach und bewegte sich auf die Beamten zu. Diese drohten daraufhin mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes, kurz DEIG. Erneut wurde er von einem Beamten aufgefordert, seine Hände zu zeigen. Als er die Anweisungen des Beamten weiterhin ignorierte, setzte der Polizist das DEIG ein, woraufhin der Mann zu Boden ging und gefesselt werden konnte. Nachdem der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch durchgecheckt worden war, brachten ihn die Polizisten ins Gewahrsam. Der dritte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

Zeugen, die Hinweise zum dritten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

