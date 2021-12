Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen

Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Personen am Donnerstag, 23. Dezember 2021, in Bulmke-Hüllen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können. Ein 30-jähriger Gelsenkirchener holte um 19.40 Uhr bestellte Ware aus einem Getränkemarkt auf der Wanner Straße ab. Als er den Getränkemarkt wieder verließ, wurde er aus einer Gruppe von vier bis fünf männlichen Personen heraus angepöbelt und kurz darauf geschlagen. Dabei wurde der Gelsenkirchener verletzt. Ein 20-jähriger Zeuge eilte ihm zur Hilfe und wurde ebenfalls verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schläger hatten sich vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bereits entfernt. Die Tatverdächtigen sind circa 20 bis 25 Jahre alt. Zwei waren groß, einer korpulent und einer schlank. Ein weiterer war klein und korpulent. Sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

